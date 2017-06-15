Путін похвалився, що санкції «увімкнули росіянам мізки»

У Росії сьогодні проходить традиційна пряма лінія з главою Кремля Володимиром Путіним. Як інформує replyua.net, даючи відповідь на запитання росіян, Путін зазначив, що Росія навіть отримала вигоду від введення Заходом санкцій.
«Як не дивно, є і плюси від санкцій. У чому вони полягають? У тому, що ми змушені були включити мізки, таланти, зосередити ресурси на ключових напрямках, а не тільки користуватися нафтою і газо-доларами», - заявив він, відповідаючи на питання про вплив на країну зовнішніх обмежень. За його словами, завдяки санкціям в Росії почали розвиватися деякі сфери економіки. «У нас реально почала зростати виробництво в таких складних областях, як радіоелектроніка, ракетна область, фармацевтика, у важкому машинобудуванні. Я вже не кажу про сільське господарство», - підкреслив російський лідер.
«У нас в рази скоротилися закупівлі по імпорту, розвивається власне виробництво м'яса свинини, по м'ясу птиці, ми закриваємо практично всю нашу потребу і, більш того, ми зараз шукаємо ринки збуту», - сказав президент. Зокрема, він заявив, що в даний час йдуть переговори з Китаєм про відкриття ринку цієї країни для російських виробників свинини і птиці. Путін також вважає, що нові антиросійські санкції виникли на «голому місці» і є наслідком внутрішньополітичної боротьби в США.