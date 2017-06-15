Военный эксперт пояснил, почему Россия не победит Украину, даже разгромив ВСУ

В интервью журналистам «Апострофа» Константин Машовец, являющийся координатором группы «Информационное сопротивление», выразил мнение, что российские войска не смогут одержать победу даже в случае полномасштабного вторжения в Украину, о чем сообщает replyua.net. Со слов эксперта, военные действия после этого не закончатся, они просто окажутся в ассиметричной форме. Машовец прогнозирует возникновение в Украине подпольного партизанского движения.
Эксперт добавил, что в условиях современного мира оправдать использование грубой военной силы является возможным только при условии, что местное население окажет поддержку. Однако чуть больше половины украинцев утверждают, что Россия – это страна-агрессор. С учетом всего этого, говорит Машовец, в Москве не торопятся «окончательно решить украинский вопрос». К тому же, опасаются в Кремле и реакции мирового сообщества на вероятность военной агрессии.
Как бы там ни было, подчеркнул Машовец, начать прямое вторжение в Украину Москва может когда угодно. «Совершенно все может быть, начиная с прекращения РФ войны на Донбассе и решения приступить к широкомасштабным военным действиям»,- отмечает Машовец.