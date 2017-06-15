Помер відомий російський актор Олексій Баталов

Стало відомо про смерть відомого радянського і російського актора театру і кіно та режисера Олексія Баталова. Як інформує replyua.net, народний артист Радянського Союзу, відомий актор і режисер помер вранці 15 червня на 89-му році життя, про це повідомляють друзі актора. Раніше стало відомо, що Баталов намагався подолати тяжку хворобу. Вже у січні поточного року його госпіталізували з переломом шийки стегна, в лютому йому зробили операцію.
За свою акторську кар'єру Баталов зіграв в більш ніж в 40 фільмах. Роботами, які найбільше запам’яталися глядачеві, стали ролі у картинах «Летять журавлі», «Дорога моя людина», «Три товстуни», «Москва сльозам не вірить» і багатьох інших. Актор завжди підкреслював, що для нього найважливішим є щирість в роботі.
«Я ніколи не був найманим актором з розряду « що скажуть, те й зіграє». Я намагався залишатися живою людиною. Розумієш, ця чи роль, та чи роль, так чи, сяк чи, але, звичайно, саме, по-моєму, найважливіше і найдорожче - щоб не було ігри. Щоб ти залишався всередині своєї ролі всередині фільму живою людиною», - розповів артист в одному з ранніх інтерв'ю.