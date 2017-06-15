валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Путін заявив про загрозу для Росії через зближення НАТО з Україною

Путін заявив про загрозу для Росії через зближення НАТО з Україною
Зближення України і НАТО створює загрозу безпеці Росії. Про це президент РФ Володимир Путін заявив він в інтерв'ю в новому фільмі американського режисера Олівера Стоуна, інформує replyua.net.

«Ця загроза полягає в тому, що, коли НАТО приходить в ту чи іншу країну, як правило, політичне керівництво цієї країни і населення країни не можуть впливати на прийняті НАТО рішення. У тому числі по розміщенню військової інфраструктури - не виключаючи, наприклад, і постановку дуже чутливих систем озброєння, зокрема і протиракетної оборони», - сказав він.

Свого часу Путін заявив, що Москва відреагує належним чином на намагання Вашингтона оточити територію Росії системами ПРО. За словами глави Кремля, США прагнуть розмістити протиракетні комплекси поблизу кордонів Росії, що представляє для неї загрозу. За його словами, додаткова загроза полягає в тому, що «пускові установки цих протиракет в лічені хвилини, ну, протягом кількох годин можуть бути переобладнані для постановки там ударних комплексів ракет». Путін також відзначив, що Росія після виходу США з Договору по ПРО змушена розвивати ударні системи, щоб зберегти стратегічний баланс сил у світі. За його словами, Росія запропонувала США і Європі працювати над системою протиракетної оборони спільно.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
22867

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что на этой неделе в США должны проголосовать закон, в частности запретит юридическим и физическим лицам

14 июн 2017
14900

Бабченко: я участвовал в разных революциях, но такого цирка, как в России не было нигде

Российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет о том, что он был на четырех революциях – Таксим, Майдан, Киргизия, Белый Дом. Блогер вспоминает,

14 июн 2017
12069

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

На рассмотрение украинского парламента внесен доработанный проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» №5670-д, которым предусматривается обеспечение

Последние новости

Военный эксперт пояснил, почему Россия не победит Украину, даже разгромив ВСУ

Эксперт рассказал, какие шансы у лидеров соцопросов на президентское кресло

Соломон Манн: еще одна жертва советской медицины...

Сеть поразило лицемерное заявление Путина об «украинском и русском народе»

Манн: это маленький урок тем, кто думает, что США могут быть кому-то полноценным «другом»

Эксперт: безвиз – это гарантия того, что власть уже не свернет с пути евроинтеграции Украины

Блогер: стережіться тих, хто одягає яскравішу вишиванку та чіпляє на себе безліч жовто-блакитних стрічок

Центральну Америку сколихнув потужний землетрус

Трампу висунули чергове серйозне звинувачення

Помер відомий російський актор Олексій Баталов

Путін заявив про загрозу для Росії через зближення НАТО з Україною

Кабмин утвердил показатели роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года

Депутат Барна розповів про свій стан після ДТП

Блогер: в Украине таки есть зрады без кавычек и Толик Тимощук – одна из них

Катар виділить 12 млрд. доларів для придбання американських винищувачів

Військовий експерт: Україна буде платити за надану летальну зброю

Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

У Москві пообіцяли відповісти на посилення санкцій США

Ситуація в зоні АТО: бойовики використовують танкові гармати, троє українських військових отримали поранення

Перспектива імпічменту Трампа: главі Білого дому оприлюднили більш серйозні звинувачення, ніж проти Клінтона

 Новости за день