Путін заявив про загрозу для Росії через зближення НАТО з Україною

Зближення України і НАТО створює загрозу безпеці Росії. Про це президент РФ Володимир Путін заявив він в інтерв'ю в новому фільмі американського режисера Олівера Стоуна, інформує replyua.net.
«Ця загроза полягає в тому, що, коли НАТО приходить в ту чи іншу країну, як правило, політичне керівництво цієї країни і населення країни не можуть впливати на прийняті НАТО рішення. У тому числі по розміщенню військової інфраструктури - не виключаючи, наприклад, і постановку дуже чутливих систем озброєння, зокрема і протиракетної оборони», - сказав він.
Свого часу Путін заявив, що Москва відреагує належним чином на намагання Вашингтона оточити територію Росії системами ПРО. За словами глави Кремля, США прагнуть розмістити протиракетні комплекси поблизу кордонів Росії, що представляє для неї загрозу. За його словами, додаткова загроза полягає в тому, що «пускові установки цих протиракет в лічені хвилини, ну, протягом кількох годин можуть бути переобладнані для постановки там ударних комплексів ракет». Путін також відзначив, що Росія після виходу США з Договору по ПРО змушена розвивати ударні системи, щоб зберегти стратегічний баланс сил у світі. За його словами, Росія запропонувала США і Європі працювати над системою протиракетної оборони спільно.