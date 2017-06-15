валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму
Російський президент Володимир Путін заявив, що за його ініціативою були створені умови для анексії українського Криму, у тому числі, він все зробив для проведення на півострові «референдуму». Як передає replyua.net, заяву відповідного змісту російський лідер оприлюднив в інтерв'ю в новому фільмі американського режисера Олівера Стоуна.

«Так, ми створили умови, аби люди могли прийти на вибори. У нас не було там жодних бойових дій, там ніхто не стріляв, ніхто нікого не вбивав», - зазначив Путін. Путін зазначив, що мешканці Криму «не хотіли жити під владою націоналістів». «Виникла загроза насильства з боку націоналістичних елементів щодо Криму, де 70% майже етнічних росіян. Чи тих, хто вважає себе росіянами і російську мову для них рідною. Люди занепокоїлися, перш за все, про свою безпеку», - додав Путін.

15 листопада 2016 року, після того як в щорічному звіті попереднього розслідування прокурор Гаазького суду Фату Бенсуда прирівняв анексію Криму до міжнародного військового конфлікту між Росією і Україною, в Нью-Йорку Генасамблея ООН схвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». Вперше на такому високому рівні Росію назвали «державою-окупантом», а Крим і Севастополь - «тимчасово окупованими територіями».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
22867

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что на этой неделе в США должны проголосовать закон, в частности запретит юридическим и физическим лицам

14 июн 2017
14900

Бабченко: я участвовал в разных революциях, но такого цирка, как в России не было нигде

Российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет о том, что он был на четырех революциях – Таксим, Майдан, Киргизия, Белый Дом. Блогер вспоминает,

14 июн 2017
12069

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

На рассмотрение украинского парламента внесен доработанный проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» №5670-д, которым предусматривается обеспечение

Последние новости

Военный эксперт пояснил, почему Россия не победит Украину, даже разгромив ВСУ

Эксперт рассказал, какие шансы у лидеров соцопросов на президентское кресло

Соломон Манн: еще одна жертва советской медицины...

Сеть поразило лицемерное заявление Путина об «украинском и русском народе»

Манн: это маленький урок тем, кто думает, что США могут быть кому-то полноценным «другом»

Эксперт: безвиз – это гарантия того, что власть уже не свернет с пути евроинтеграции Украины

Блогер: стережіться тих, хто одягає яскравішу вишиванку та чіпляє на себе безліч жовто-блакитних стрічок

Центральну Америку сколихнув потужний землетрус

Трампу висунули чергове серйозне звинувачення

Помер відомий російський актор Олексій Баталов

Путін заявив про загрозу для Росії через зближення НАТО з Україною

Кабмин утвердил показатели роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года

Депутат Барна розповів про свій стан після ДТП

Блогер: в Украине таки есть зрады без кавычек и Толик Тимощук – одна из них

Катар виділить 12 млрд. доларів для придбання американських винищувачів

Військовий експерт: Україна буде платити за надану летальну зброю

Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

У Москві пообіцяли відповісти на посилення санкцій США

Ситуація в зоні АТО: бойовики використовують танкові гармати, троє українських військових отримали поранення

Перспектива імпічменту Трампа: главі Білого дому оприлюднили більш серйозні звинувачення, ніж проти Клінтона

 Новости за день