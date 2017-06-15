Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Російський президент Володимир Путін заявив, що за його ініціативою були створені умови для анексії українського Криму, у тому числі, він все зробив для проведення на півострові «референдуму». Як передає replyua.net, заяву відповідного змісту російський лідер оприлюднив в інтерв'ю в новому фільмі американського режисера Олівера Стоуна.
«Так, ми створили умови, аби люди могли прийти на вибори. У нас не було там жодних бойових дій, там ніхто не стріляв, ніхто нікого не вбивав», - зазначив Путін. Путін зазначив, що мешканці Криму «не хотіли жити під владою націоналістів». «Виникла загроза насильства з боку націоналістичних елементів щодо Криму, де 70% майже етнічних росіян. Чи тих, хто вважає себе росіянами і російську мову для них рідною. Люди занепокоїлися, перш за все, про свою безпеку», - додав Путін.
15 листопада 2016 року, після того як в щорічному звіті попереднього розслідування прокурор Гаазького суду Фату Бенсуда прирівняв анексію Криму до міжнародного військового конфлікту між Росією і Україною, в Нью-Йорку Генасамблея ООН схвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». Вперше на такому високому рівні Росію назвали «державою-окупантом», а Крим і Севастополь - «тимчасово окупованими територіями».