У Москві пообіцяли відповісти на посилення санкцій США

Москва не залишить без відповіді розширення антиросійських з боку США. Про це заявив заступник глави міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, інформує replyua.net з посиланням на РІА «Новини». «Потрібно дочекатися остаточного рішення конгресу, подивитися реакцію президента США Дональда Трампа. Але якщо закон буде прийнятий, в будь-якому випадку без відповіді ми це не залишимо», - сказав він.
Нагадаємо, вчора Сенат США схвалив поправку, яка передбачає посилення санкцій відносно Росії за втручання Москви в президентські вибори в США. «За» проголосували переважна більшість сенаторів, «проти» - двоє. Йдеться про поправку в законопроект, який спочатку передбачав списку санкцій тиск на Іран.
Напередодні глава банківського комітету Сенату США Майк Крейпо заявив, що метою санкцій є посилення економічного тиску, тому що «росіяни навчилися жити рамках економічних обмежень існуючого режиму санкції». Санкції передбачають посилення вже існуючих заходів проти Росії. Згідно з текстом поправки, американським компаніям і фізичним особам будуть заборонені операції з російськими банками з наданням фінансування довше, ніж на 14 днів. В даний час це обмеження становить 90 днів.