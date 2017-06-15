валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Навальний не має жодних шансів на виборах – ЦВК Росії

Навальний не має жодних шансів на виборах – ЦВК Росії
У Олексія Навального немає шансів бути зареєстрованим кандидатом на виборах президента через його судимості. Як інформує replyua.net, про це заявила глава ЦВК Росії Елла Памфілова в інтерв'ю телеканалу «Дождь».

«Він себе позиціонує певним чином, а я його в цій позиції, як він себе позиціонує, я його не бачу. Я боюся бути некоректною, хоча я розумію, і він це розуміє - що у нього немає шансів бути зареєстрованим на виборах через його судимості», - сказала Памфілова. На питання, чи вважає вона це справедливим, глава російської ЦВК уточнила: «Що значить справедливо? Це у відповідності до закону».

«Я не знаю, - раптом станеться якесь диво. Наприклад, він напише касаційну скаргу ... Справа в тому, що я взагалі вважаю за краще не говорити про Олексія Анатолійовича Навального, тому що для мене це якась така священна політична корова, яку краще не чіпати. Напевно, тому що він в якихось особливих привілейованих умовах », - додала вона. При цьому Памфілова пояснила, що в даному випадку виступає з позицій чиновника - вона очолює структуру, яка буде реєструвати кандидатів. У травні в ЦВК РФ вже заявляли, що Навальний не може брати участь у виборах в якості кандидата, і щоб придбати пасивне виборче право, йому потрібно діяти через суд, оскаржуючи вирок, іншого способу немає.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
22867

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что на этой неделе в США должны проголосовать закон, в частности запретит юридическим и физическим лицам

14 июн 2017
14900

Бабченко: я участвовал в разных революциях, но такого цирка, как в России не было нигде

Российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет о том, что он был на четырех революциях – Таксим, Майдан, Киргизия, Белый Дом. Блогер вспоминает,

14 июн 2017
12069

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

На рассмотрение украинского парламента внесен доработанный проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» №5670-д, которым предусматривается обеспечение

Последние новости

Военный эксперт пояснил, почему Россия не победит Украину, даже разгромив ВСУ

Эксперт рассказал, какие шансы у лидеров соцопросов на президентское кресло

Соломон Манн: еще одна жертва советской медицины...

Сеть поразило лицемерное заявление Путина об «украинском и русском народе»

Манн: это маленький урок тем, кто думает, что США могут быть кому-то полноценным «другом»

Эксперт: безвиз – это гарантия того, что власть уже не свернет с пути евроинтеграции Украины

Блогер: стережіться тих, хто одягає яскравішу вишиванку та чіпляє на себе безліч жовто-блакитних стрічок

Центральну Америку сколихнув потужний землетрус

Трампу висунули чергове серйозне звинувачення

Помер відомий російський актор Олексій Баталов

Путін заявив про загрозу для Росії через зближення НАТО з Україною

Кабмин утвердил показатели роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года

Депутат Барна розповів про свій стан після ДТП

Блогер: в Украине таки есть зрады без кавычек и Толик Тимощук – одна из них

Катар виділить 12 млрд. доларів для придбання американських винищувачів

Військовий експерт: Україна буде платити за надану летальну зброю

Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

У Москві пообіцяли відповісти на посилення санкцій США

Ситуація в зоні АТО: бойовики використовують танкові гармати, троє українських військових отримали поранення

Перспектива імпічменту Трампа: главі Білого дому оприлюднили більш серйозні звинувачення, ніж проти Клінтона

 Новости за день