Навальний не має жодних шансів на виборах – ЦВК Росії

У Олексія Навального немає шансів бути зареєстрованим кандидатом на виборах президента через його судимості. Як інформує replyua.net, про це заявила глава ЦВК Росії Елла Памфілова в інтерв'ю телеканалу «Дождь».
«Він себе позиціонує певним чином, а я його в цій позиції, як він себе позиціонує, я його не бачу. Я боюся бути некоректною, хоча я розумію, і він це розуміє - що у нього немає шансів бути зареєстрованим на виборах через його судимості», - сказала Памфілова. На питання, чи вважає вона це справедливим, глава російської ЦВК уточнила: «Що значить справедливо? Це у відповідності до закону».
«Я не знаю, - раптом станеться якесь диво. Наприклад, він напише касаційну скаргу ... Справа в тому, що я взагалі вважаю за краще не говорити про Олексія Анатолійовича Навального, тому що для мене це якась така священна політична корова, яку краще не чіпати. Напевно, тому що він в якихось особливих привілейованих умовах », - додала вона. При цьому Памфілова пояснила, що в даному випадку виступає з позицій чиновника - вона очолює структуру, яка буде реєструвати кандидатів. У травні в ЦВК РФ вже заявляли, що Навальний не може брати участь у виборах в якості кандидата, і щоб придбати пасивне виборче право, йому потрібно діяти через суд, оскаржуючи вирок, іншого способу немає.