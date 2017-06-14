Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал replyua.net повідомляє з посиланням на персональну сторінку оглядача в Фейсбук.
Так, сьогодні, чотирнадцятого червня 2017 року, у Сенаті США проголосували за посилення фінансових санкцій проти Російської Федерації. Щоправда, вся «сіль» проголосованого законопроекту полягає в тому, що первісно він був спрямований проти Ірану і його політики. Тобто Москву, по суті, просто «причепили» до Тегерану. Отже, ні про яку суб’єктність не йдеться, ніхто не розглядає Кремль як самостійного економічного гравця, з яким варто рахуватись на міжнародній арені. Настільки низько Росію ще не опускали, - зауважує блогер. Статусом більшого вигнанця може «похвалитись» хіба Північна Корея...
Нагадаємо, сьогодні американські сенатори проголосували за введення нового пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації. Цю ініціативу підтримали дев’яносто сім сенаторів на противагу двом, які висловились проти. Далі проект закону має бути схвалений нижньою палатою Конгресу (Палатою Представників) та підписаний президентом США.