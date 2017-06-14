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Політолог – «путінознавець» розкрив чергову брехню Кремля

Політолог – «путінознавець» розкрив чергову брехню Кремля
Російський аналітик, політолог та відомий фахівець-«путінознавець» Ігор Ейдман прокоментував феномен дивної «любові» деяких західних митців до режиму Володимира Путіна, - про це replyua.net стало відомо з персональної сторінки експерта в Фейсбук.

Так, Ейдман наголошує, що на Заході серед так званого креативного класу постійно визріває невдоволення правлячим режимом. У пошуках альтернативи вони звертають свій погляд у бік путінської Росії. Але якщо Радянський Союз був замінником західної моделі (поганим, але замінником), то сучасна РФ – не більше ніж калька чи жалюгідна пародія на неї. Зараз російський президент та його прихвосні намагаються продати «невдоволеним» у всьому світі свій імперський, анексіоністський, олігархічний режим як певну альтернативу. Зробити це можна лише послуговуючись тоннами безсовісної брехні – але для російських властей, які мають і гроші, і доступ до інформаційних майданчиків, це не проблема.

Ще один приклад пропаганди – фільм Олівера Стоуна про російського президента. Звісно, пересічний росіянин буде сміятись вголос із «чесних» олігархів, «відсутності корупції» та «власного шляху російського народу». Але це кіно – і не для росіян, воно для невдоволених світовою фінансовою олігархією. Вони із задоволенням будуть його дивитись, навіть не усвідомлюючи, що російська влада і є частина цієї олігархії.
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