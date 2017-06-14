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Цимбалюк: россияне не осознают причинно-следственной связи вторжения в Украину

Цимбалюк: россияне не осознают причинно-следственной связи вторжения в Украину
На своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк размышляет о том, что вторжение войск их страны в Украину совершенно не является приоритетной темой для разговоров, хотя российские телеканалы постоянно рассказывают о том, как в Украине все ужасно, сообщает replyua.net. «Россиян пытаются убедить в том, что Украина – это страна ужасов, чтобы четко закрепить поддержку курса Владимира Путина», - отмечает Цимбалюк.

Журналист вспомнил о разговоре с одним из своих российских коллег, который заявил, что внутреннеполитический курс в России никому не интересен, так как это неизбежно приводит к падению рейтинга. В связи с этим, пишет Цимбалюк, у него вопрос: почему к Путину идут с вопросами по здравоохранению и ЖКХ. Вероятно, считает журналист, российская пропаганда не работает до конца.

Как бы там ни было, по мнению Романа Цимбалюка, не стоит забывать о другой стороне вопроса: россияне очень рано перестали интересоваться делами в Украине. «Если вы думаете, что Россия может стрелять по украинцах, то это означает, что с вами точно так же можно поступать. Не сомневайтесь: у экс-сотрудника «Беркута», который стрелял по своим соотечественникам, не дрогнет рука. День России это четко показал. Так что будьте готовы к тому, что и вас жестко будут избивать. Зря вы, россияне, устали от Украины и не понимаете, что такое причинно-следственная связь. Но не сомневайтесь, жизнь все расставит по своим местам, только вот не будет кому жаловаться», - написал журналист.
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