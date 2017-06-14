Бабченко: я участвовал в разных революциях, но такого цирка, как в России не было нигде

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Российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет о том, что он был на четырех революциях – Таксим, Майдан, Киргизия, Белый Дом. Блогер вспоминает, каждый раз с первой милисекунды первейшее и главное ощущение – да, это серьезно, это все по-настоящему, это действительно революция, проиграют, выиграют – ты не знаешь, но ты точно знаешь, что эти люди готовы идти до конца.Как пишет Бабченко, дух революции, борьбы людей висит в воздухе, в сгоревших машинах, в бутылках с разведенным «ренни», в волонтерах-медиках, в противогазах, в г глазах, в дыме, в самодельной защите. «Ты понимаешь это с первым же вдохом. Почему в сегодняшней России даже то, что начинается серьезно – ну вот двадцать шестое было же вполне себе серьезно, назначили, вышли, никого не спрашивали, инициатива, требование, сообразные с требованием действия – почему все равно каждый раз это превращается в какой-то цирк Дю-Солей, где мужики в кафтанах мечами и щитами отгоняют убегающих от ментов студентов с уточками от своих домиков Дьяковской культуры?», – написал Бабченко.По его словам, Россию преследует этот системный косяк, который каждый раз превращает серьезное начинание в какой-то совершенно сюрреалистический маскарад.