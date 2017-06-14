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СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

У Кремлі нині справжній переполох – політолог

У Кремлі нині справжній переполох – політолог
У своєму блозі політичний експерт Павло Нусс пише, що на одному з українських телеканалів один з лобістів російських інтересів в Україні, народний депутат Мураєв, фактично озвучив вимоги агресивного Кремля, висунув умови закінчення війни на Донбасі - повторне закріплення на законодавчому рівні позаблокового статусу України. Тому, вважає Нусс, страхи Путіна очевидні, інформує replyua.net.

«Законодавча ініціатива Президента України Петра Порошенка про відновлення Європейської та Євроатлантичної інтеграції України повалила Кремль в паніку, дестабілізувала «штатний режим» в офіційній Москві, і важливо відзначити, що саме перспектива вступу України в НАТО спровокувала Путіна на військові агресивні дії проти України, її суверенітету», - зазначає політолог.

Нусс додав, що на початку 2013 року він прогнозував військовий конфлікт Росії з Україною в короткостроковій перспективі, конкретно вказавши причини агресії Росії проти України, і ця причина полягала і полягає в небажанні Росії виводити Чорноморський флот Російської Федерації, який базується в Криму з української території. Друга причина, по якій Путін пішов у наступ проти України - перспектива вступу в НАТО. Україна взяла безкомпромісний курс на вступ в НАТО. Експерт не сумнівається, що у президента України вийде реалізувати цей план.
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