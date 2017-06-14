Российский юрист заявил о нелегитимности Путина

«Самой основной целью протестного движения должен быть Путин, и это было бы совершенно правильно. Так как Навальный пытается показать себя в качестве будущего главы российского государства, это означает, что Путин для него – самый основной соперник, и работать Навальному необходимо против этого человека. Если вопрос Путина отсутствует, то протесты вообще не имеют никакого смысла, также нет никаких протестов», - уверен Игорь Мурзин.
В связи с этим эксперт сообщил о существующем прекрасном поводе для борьбы в политическом и юридическом плане. «Речь идет о том, что пребывание Путина при власти вызывает большие сомнения. Какие у него основания находиться при власти уже третий срок? Путин, как известно, сам пояснил решение Конституционного суда, назначив себя главой государства», - сказал юрист.