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Российский юрист заявил о нелегитимности Путина

Российский юрист заявил о нелегитимности Путина По мнению российского юриста Игоря Мурзина, сейчас существует множество предпосылок, доказывающих нелегитимность главы Кремля Владимира Путина, сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель». Мурзин убежден, что главному оппоненту российского президента – Алексею Навальному – об этом точно должно быть известно, в связи с чаем он должен все внимание своих сторонников как раз на том акцентировать.

«Самой основной целью протестного движения должен быть Путин, и это было бы совершенно правильно. Так как Навальный пытается показать себя в качестве будущего главы российского государства, это означает, что Путин для него – самый основной соперник, и работать Навальному необходимо против этого человека. Если вопрос Путина отсутствует, то протесты вообще не имеют никакого смысла, также нет никаких протестов», - уверен Игорь Мурзин.

В связи с этим эксперт сообщил о существующем прекрасном поводе для борьбы в политическом и юридическом плане. «Речь идет о том, что пребывание Путина при власти вызывает большие сомнения. Какие у него основания находиться при власти уже третий срок? Путин, как известно, сам пояснил решение Конституционного суда, назначив себя главой государства», - сказал юрист.
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