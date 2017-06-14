У Держдепі пояснили, чому більше не будуть вітати Росію

Держдепартамент США не поширював публічно привітання Росії з національним святом, що відзначалися 12 червня. Як інформує replyua.net, у новій адміністрації Дональда Трампа було погоджено «новий підхід, при якому офіційні привітання передаються через посольства США» у відповідних столицях, зазначили в прес-службі американського зовнішньополітичного відомства.
«Віднині ми не поширюємо поздоровлення як прес-релізів. Але ми розміщуємо їх у себе на сайті. Офіційно ж вони вручаються через наші посольства. Самі ми їх не поширюємо, але не заперечуємо якщо країни-одержувачі це роблять», - сказав співробітник прес-служби. У прес-службі не змогли відразу сказати, чи було передано привітання з нагоди Дня Росії через посольство в Москві, але обіцяли це уточнити.
Нагадаємо, що Сполучені Штати вперше за 25 років не направили в російське посольство у Вашингтоні привітання з Днем Росії, котрий святкують 12 червня. Держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно сказав, що російсько-американські відносини знаходяться на найнижчому рівні за весь час і продовжують погіршуватися. Коментуючи питання щодо антиросійських санкцій, Тіллерсон зазначив, що Вашингтон «не хотів би робити кроки, які закрили б канали спілкування з Москвою».