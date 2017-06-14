Експерт: Росія вже зазнала найбільшого краху

Відомий російський фінансист та блогер Слава Рабинович на своїй сторінці у Facebook пише, що він не вірить міністрам у Кремлі, які весь час намацують дно або по ньому ходять, передає replyua.net. Крім того, експерт не довіряє статистичній та економічній науці, тому що вона маніпулюється Мінекономрозвитку, Центральним банком: вони надають Путіну і людям неправильну інформацію, прикрашають дійсність.
«Досить виїхати за межі Москви або почитати, що твориться в Челябінській області, наприклад. Тоді і зрозумієте, в якому стані російська економіка насправді. Загалом, цього і слід було очікувати. Путін з Медведєвим задовго до «кримнашу» вирішили грубо порушити Конституцію і помінятися місцями. На графіках капітальних інвестицій видно, як вони падають в 2012-му році. Тоді був здійснений державний переворот в Росії. Ось з того часу було цілком очевидно, куди піде вся ця ситуація. Так воно і сталося», - вважає Рабинович.
Фінансист додав, що російський президент не хотів відповідати перед народом за те, що зробив з економікою. Не міг пояснити, як країна вже вдруге за 3-4 роки потрапляє в рецесію. «Росія зазнала найбільшого падіння ВВП в 2008-му році серед всіх не тільки розвинених, але і країн, що розвиваються - мінус 9%. І ось в 2013-му зростання ВВП знову наближалося до нуля», - підкреслив Слава Рабинович.