Навальний розповів про умови свого перебування в СІЗО

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який наразі відбуває адміністративне покарання у слідчому ізоляторі Москви, повідомив про умови перебування у слідчому ізоляторі, передає replyua.net. Зокрема, політик повідомив, що з ним разом в камері знаходяться чотири людини, заарештовані за порушення правил дорожнього руху, передає «Дождь». Навальний повідомив, що очікує клопотання ФСВП про зміну запобіжного заходу. Рішення суду про свій арешт політик вважає незаконним.
Журналістка «Дождя», яка спілкувалася з Навальний в СІЗО, зазначила, що він виглядати задоволеним і не відчував за собою провини за те, що «вивів підлітків під кийки».У ніч на вівторок, 13 червня, Симоновський суд Москви ухвалив заарештувати російського опозиціонера і главу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального на 30 діб.
Навального затримали вдень 12 червня в під'їзді власного будинку перед початком антикорупційної акції. Його звинуватили в непокорі співробітникам поліції, а також повторному порушенні порядку організації масового заходу (ст. 19.3, ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Як відомо, в 12 червня в РФ відзначався День Росії. У російських містах, крім офіційних заходів, пройшли акції проти корупції, що супроводжуються затриманнями.