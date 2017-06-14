Росія адекватно відповість на оточення своєї території системами ПРО – Путін

Кремль належним чином відповість на спроби Білого дому оточити територію Росії системами ПРО. Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю в новому фільмі американського режисера Олівера Стоуна, інформує replyua.net.
Путін вважає, що США мають намір розмістити протиракетні комплекси поруч з кордонами Росії, що представляє для неї загрозу. За його словами, додаткова загроза полягає в тому, що «пускові установки цих протиракет в лічені хвилини, ну, протягом кількох годин, можуть бути переобладнані для постановки там ударних комплексів ракет».
«А зараз дивіться: в Східній Європі будуть встановлені комплекси, на морі - на кораблях, які чергуватимуть в Середземному морі і в північних морях. І на Алясці стоять. Тобто фактично територія Росії буде оточена цими системами. Насправді, це ще одна груба велика стратегічна помилка наших партнерів. Оскільки всі ці дії Росія дасть адекватну відповідь. Це буде означати не що інше, як ще один виток гонки озброєнь. При цьому наша відповідь буде значно дешевше», - заявив він. Глава Кремля також додав, що Росія після виходу США з Договору по ПРО змушена розвивати ударні системи, щоб зберегти стратегічний баланс сил у світі.