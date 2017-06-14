Блогер: неправильно смеяться над русскими – критическая масса в России растет. Я за то, чтобы ее поддержать

Известный украинский блогер и Сергей Марченко на своей странице в Facebook пишет о том, что неправильно смеяться над русскими, которые попытались выразить свой протест так, как умеют. Сейчас это звучит примерно так же, как в начале войны звучали обвинения дончан и луганчан, что они плохо митинговали за Украину и поэтому их города захватили коллаборанты и наемники. Проблема россиян в том, что их интеллектуальные элиты не с ними. Они нормально зарабатывают и их традиционно не трогает авторитарный режим, как не трогал лояльных писателей и поэтов Сталин и позволял им неслыханные для тех времен вольности.
По словам Марченко, Путин создал условия, когда русской интеллигенции незачем бунтовать, ее и так неплохо кормят. Одна москвичка, лидер мнений сообщила, что идет в театр вместо митинга. Просто представьте себе, что украинская интеллигенция не стояла на Майдане и не носилась, как угорелая, на своих маленьких машинках по городу в поисках лекарств, еды, одежды для митингующих, а пошла вместо этого в театр? Много ли было бы шансов противостоять рейху Януковича? Мы победили потому, что были вместе и стояли друг за друга. Слесари и поэты, студенты и композиторы – один народ, одна цель.
Как пишет блогер, в России все по-другому сейчас. Они не верят друг в друга и даже, в себя самих. Они не знают, чего требовать. По сути и требовать они не умеют – россияне не требуют, а просят барина, чтобы он их хотя бы услышал. Конечно, такие протесты обречены, но они вовсе не бесполезны. Мудрейшая Алла Коняева написала об этом так: «Когда индивидуально униженными становится критически большая масса людей, из нее выделяется ядро, готовое сделать сопротивление своей основной занятостью. А еще большая часть начинает воспринимать его работой, которую надо делать регулярно».