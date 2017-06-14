Вашингтон вперше за 25 років не привітав Москву з Днем Росії

Сполучені Штати вперше за 25 років не направили в російське посольство у Вашингтоні привітання з Днем Росії, який відзначається 12 червня. Як інформує replyua.net з посиланням на «РІА Новини», про це повідомив представник російського посольства в США Микола Лахонін. «Ми можемо підтвердити, що від американської сторони не отримано привітання з Днем Росії. Таке вперше на нашій пам'яті. Висновки робіть самі », - цитує агентство його слова.
Раніше два джерела агентства «РІА Новини» в дипломатичних колах повідомили, що вперше за 25 років посольство Росії в США не отримало привітання від американської сторони з Днем Росії. Повідомлення про відсутність поздоровлень з боку США з Днем Росії звучать на тлі нових заяв глави американського Держдепу Рекса Тіллерсона, зроблених напередодні під час виступу в сенаті. Тіллерсон, зокрема, заявив, що відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за весь час і продовжують погіршуватися. Торкнувшись питання антиросійських санкцій, Тіллерсон підкреслив, що Вашингтон «не хотів би робити кроки, які закрили б канали спілкування з Москвою».
Напередодні стало відомо, що сенат погодив посилення санкцій проти Росії. Нові санкції можуть бути введені проти Росії за «передбачуване» втручання у вибори в США, «анексію» Криму і підтримку сирійського уряду.