Блогер б’є тривогу: Росія дискредитує Майдан

Блогер та громадський діяч Мирослав Гай на власній сторінці в соціальній мережі вказує на нездорову та тривожну тенденцію, яка є ще одним проявом інформаційної війни, - про це повідомляє replyua.net з посиланням на Фейсбук експерта.
Так, блогер ділиться спостереженням: станом на сьогодні на переважній більшості платформ практично неможливо знайти позитивні відгуки про Майдан – за запитом на Ютуб відразу видає низку відео про «фашистів» та «озвірілих бандерівців». Гай наголошує, що, судячи з усього, в одноразові пабліки та канали, спрямовані на дискредитацію Майдану, вкладено мільйони доларів.
Українці «всуху» програють цю інформаційну війну ворогу, адже навіть не здогадуються, що вона триває. Справа в тому, що нам не потрібно шукати правду про Майдан - ми її і так аж надто добре знаємо і пам’ятаємо. Але для решти світу за пошуковим запитом «Майдан, беркут» видають години кремлівської брехні та пропаганди про «збройне захоплення влади». Загалом, зараз ми можемо відповісти виключно репостами та спогадами про ті дні – нехай вони з’являться у стрічці наших друзів. І не варто розраховувати на державу – за можливості вона й сама б із задоволенням забула про Майдан, - наголошує Гай.