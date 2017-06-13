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Блогер: росіян потрібно підтримати

Блогер: росіян потрібно підтримати
Блогер Сергій Марченко висловився з приводу мітингів, які пройшли вчора у кількох російських містах, - про це replyua.net стало відомо зі сторінки експерта в соціальній мережі.

За словами Марченка, лейтмотивом обговорень в українському сегменті Фейсбук сьогодні стали засудження і навіть насмішки над росіянами, які вчора вийшли на антиурядові мітинги. Тим не менш, сміятись з них не варто. Насправді, те, що ми мали змогу побачити вчора – це майже максимум, на який спроможне російське суспільство. І засуджувати їх зараз – теж саме, що звинувачувати мешканців Луганщини і Донеччини, які перебувають на території, захопленій російськими найманцями.

Відтак, блогер називає основну проблему росіян – їх інтелігенція віддалена від пересічного люду на максимально можливу відстань. Таке траплялось і за Сталінських часів – коли наближені «до тіла» поети та письменники не переймались репресіями і голодом. Наразі таку ж ситуацію бачимо і в Росії – інтелігенція не має стимулу бунтувати, адже Кремль створив всі умови для її комфортного життя. Якби така сепарація, коли кожен занепокоєний виключно своїми проблемами, існувала в Україні, невідомо, чи змогли б ми протистояти режиму Януковича. Але оглядачі зауважують, що «критична маса» схильних до протесту в Росії росте. І ми маємо цю масу підтримати, - наголошує блогер.
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