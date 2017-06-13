Вашингтон вперше не привітав Москву з Днем Росії за останні 25 років

У російському дипломатичному представництві на території США заявили, що Вашингтон вперше за останні 25 років не звернувся до Москви з офіційним привітанням з нагоди Дня Росії, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднив представник посольства Росії в США Микола Лахонін. Він зауважив, що це перший подібний випадок на його пам’яті і підкреслив, що всі самостійно можуть зробити висновки з ситуації, що склалася.
Варто нагадати, що раніше американські посадовці прокоментували рівень відносин між США та Росією. Зокрема, держсекретар Рекс Тіллерсон відмітив, що наразі відносини між Вашингтоном та Москвою і надалі продовжують погіршуватись, однак при цьому американська сторона виступає за їх стабілізацію. Такої ж думки і керівник Пентагону Джеймс Меттіс, однак він вважає, що саме російський президент Володимир Путін та політика Кремля свідчать про те, що Росія не зацікавлена в побудові позитивних відносин з американцями. Глава Кремля в свою чергу раніше заявляв, що відносини між двома країнами нині ще гірші, ніж за часі холодної війни.