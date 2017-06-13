валюта
СпецтемаКлимкин рассказал, что будет с безвизом для коллаборантов из Крыма и Донбасса

Вашингтон вперше не привітав Москву з Днем Росії за останні 25 років

Вашингтон вперше не привітав Москву з Днем Росії за останні 25 років
У російському дипломатичному представництві на території США заявили, що Вашингтон вперше за останні 25 років не звернувся до Москви з офіційним привітанням з нагоди Дня Росії, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відповідну інформацію оприлюднив представник посольства Росії в США Микола Лахонін. Він зауважив, що це перший подібний випадок на його пам’яті і підкреслив, що всі самостійно можуть зробити висновки з ситуації, що склалася.

Варто нагадати, що раніше американські посадовці прокоментували рівень відносин між США та Росією. Зокрема, держсекретар Рекс Тіллерсон відмітив, що наразі відносини між Вашингтоном та Москвою і надалі продовжують погіршуватись, однак при цьому американська сторона виступає за їх стабілізацію. Такої ж думки і керівник Пентагону Джеймс Меттіс, однак він вважає, що саме російський президент Володимир Путін та політика Кремля свідчать про те, що Росія не зацікавлена в побудові позитивних відносин з американцями. Глава Кремля в свою чергу раніше заявляв, що відносини між двома країнами нині ще гірші, ніж за часі холодної війни.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Політолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
13 июн 2017
7990

Путин подписал закон об изъятии в государственную собственность недвижимости – домов и земли

Известный украинский блогер Лиза Богуцкая на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вчера порадовала очередная новость из России, где любимец народа Владимир Путин подписал закон об

13 июн 2017
7617

Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции Дмитрий Песков, являющийся пресс-атташе президента России, заявил, что Кремль вовсе не считает себя причастным к «гражданской войне» на Донбассе,

13 июн 2017
7035

Российский политолог выступил с тревожным прогнозом по войне на Донбассе

По мнению российского оппозиционного политолога Александра Сытина, для Кремля Донбасс является мощным повседневным информационным поводом, дающим возможность обвинить Украину во всех проблемах, в

13 июн 2017
7028

Турчинов закликав до завершення АТО і переходу до нового формату

На думку секретаря РНБО Олександра Турчинова, в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію та почати реалізовувати новий формат захисту країни від гібридної війни з РФ. Про це інформує

Последние новости

Блогер б’є тривогу: Росія дискредитує Майдан

Блогер: росіян потрібно підтримати

Вашингтон вперше не привітав Москву з Днем Росії за останні 25 років

Блогер: Березовский, Поклонская, Лебедев, Кусюк – продукты своей системы, которая годами пронизывалась метастазами «русского мира»

Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

Коллаборантов NewsOne нужно судить и лишить аккредитации, - блогер

Блогер: ходити на цей канал – абсолютний «зашквар»

Публіцист пояснила чому російські «протести» - фікція

У Конгресі хочуть заслухати особистого адвоката Трампа з приводу зв’язків з Москвою – ЗМІ

У Єврокомісії почали провадження щодо трьох країн-членів ЄС

Блогер: ситуація зі Станко – махрова радянщина і дурість

Блогер: если надо достучаться на ту сторону, то тут тактика Громадського и Станко верна, по этому осуждать Анастасию – глупость

Блогер: «Кривавий пастор» прогнозує велику війну

Відносини з Москвою погіршуються - Тіллерсон

В ООН засудили призов кримчан на військову службу

Блогер каменя на камені не залишив від істерики Тимошенко

Експерт: ще один привід сказати «Раша, гудбай»

У Верховній Раді пропонують арештовувати за зневагу до української мови та призначити спеціальних інспекторів

Блогер проаналізував потішні російські «протести»

Садовий заявив, що сміттєву проблему у Львові можна вирішити за 1 день

 Новости за день