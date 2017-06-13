Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

В і так напружених стосунках між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки назріває чергова гостра криза. Підтвердження цьому можна знайти у відвертому ігноруванні сторонами одне одного, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів російського видання «Российская Газета».
Так, сьогодні, тринадцятого червня 2017 року, журналістам видання офіційно підтвердили, що Вашингтон не привітав Москву зі вчорашнім святом – «Днем Росії». За словами представника російського посольства в США Миколи Лахоніна, таке сталось вперше за всю історію двосторонніх стосунків, яка налічує ні багато ні мало - двадцять п’ять років. Дипломат закликав читачів зробити висновки самостійно.
Видання нагадує, що навіть у період «найбільш гострого протистояння» з адміністрацією демократів - у 2014 році – тодішній держсекретар Джон Керрі сказав пару слів привітань на адресу Москви, акцентуючи увагу, у першу чергу, на речах, які об’єднують держави – літературі, мові, музиці тощо. У соціальних мережах вже встигли дати свої коментарі. «Це тому, що Трамп проросійський», - іронізують блогери. Нагадаємо, сьогодні ж чинний державний секретар США Рекс Тиллерсон наголосив, що стосунки Вашингтона і Москви знаходяться на абсолютному дні.