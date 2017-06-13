Публіцист пояснила чому російські «протести» - фікція

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Російський публіцист Карина Орлова у своєму дописі в соціальній мережі пояснила чому мітинги, які пройшли вчора в найбільших містах Російської Федерації – це лише спосіб відволікти увагу від більш важливих проблем, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, експерт нагадує хронологію подій: в останній момент кремлівський «опозиціонер» Олексій Навальний повідомляє, що дозволена адміністрацією акція на проспекті Сахарова відміняється. Натомість, всіх запрошують прийти на Тверську, навіть не уточнюючи, що тут акцію не узгоджено.При цьому Навальний лукавить, зауважуючи, що, мовляв, «закон і правда на нашій стороні». Насправді, «в’язні Болотної» були затримані і засуджені зовсім не по правді – ніхто з них не вчиняв злочинів. Але сам «опозиціонер» ніяк не постраждав – його «дах» із силовиків забезпечує якнайкращі умови для того, щоб він і далі продовжував свою діяльність. Публіцист зауважує, що ті, хто вийде на протест, мають усвідомлювати, що їх «лідеру» - Навальному - нічого не буде. Щонайбільше – йому призначать кілька діб адміністративного арешту для вигляду і врешті-решт відпустять. Всі решта, хто не має таких покровителів, отримають реальні кримінальні справи та ув’язнення, - прогнозує блогер.