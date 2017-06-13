Блогер проаналізував потішні російські «протести»

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Чим мітинги у Москві та Санкт-Петербурзі відрізняються від справжніх протестів і чи є хоч найменший шанс у так званої російської опозиції розповів блогер та журналіст Віктор Трегубов на шпальтах видання «Петр и Мазепа», - інформує портал replyua.net.Так, блогер звернув увагу на кілька характерних рис російських протестів. По-перше, середній вік «протестантів» доволі помітно знизився – зараз переважна більшість присутніх ледве перетнула двадцятип’ятирічний рубіж, а є багато і зовсім школярів. По-друге, учасники мітингів були підкреслено неагресивними – здавалось, що вони заздалегідь змирились з перспективою бути затриманими. Блогеру мітингарі нагадали учасників «Синього кита» - така сама спроба випробувати себе і свої сили. Протестують явно не з таким настроєм, а те, що відбувалось – це, швидше, один із видів екстремального відпочинку: ось мої фото на сноуборді, а ось мої фото в автозаку.Загалом, позиція учасників мітингів аж надто віктимна. Журналіст зауважує, що на вихідних у репортажах з російських міст ми бачили не протестантів, а «мучеників». Але мученики не роблять революцій. У найкращому випадку вони на них надихають, але не більше. Зараз так звана російська опозиція радіє – мовляв, погляньте, скільки молоді ми залучили. Але справа в тому, що опозиційний мітинг у РФ став чимось на зразок нової молодіжної субкультури для тих, кому немає чим зайнятись. Звісно, можна ходити на масові збори, але протистояти путінському режиму вони явно не зможуть. Бо протест передбачає, що його учасник може вдарити у відповідь, - підсумовує блогер.