Російська хакери атакували 39 американських штатів – ЗМІ

У західних ЗМІ з’явилась інформація, що під час розслідування американським спецслужбам вдалося встановити, що російські кіберзлочинці під час минулорічних виборів президента США, змогли отримати доступ до виборчих систем 39 штатів, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
За даними ЗМІ, з’ясувалось, що атака хакерів з Російської Федерації виявилась в рази більш масштабною, ніж повідомлялось напередодні. Цю інформацію журналістам підтвердили відразу три незалежні джерела. При цьому, є дані, що в виборчій системі штату Іллінойс слідчі помітили докази того, що хакери намагались видалити або змінити інформацію виборців. Масштаб ураження та спосіб виконання кібератак до такої міри стурбували посадовців адміністрації колишнього президента Барака Обами, що вони вдалися до безпрецедентного кроку – напряму зв’язались з російською стороною по спецканалу зв’язку. Наразі представники Федерального бюро розслідувань США відмовляються коментувати цю інформацію.
В свою чергу Москва будь-які звинувачення з Вашингтону відкидає. Російський президент Володимир Путін навіть дозволяв собі припустити, що хакери могли бути насправді зі США.