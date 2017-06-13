У Москві відповіли на звинувачення, що російські дипломати вербують бойовиків на Донбас

Представництво російського Міністерства закордонних справ відповіло на попередні звинувачення в тому, що вислані з території Молдови дипломатичні представники Російської Федерації займалися вербуванням місцевих жителів для участі у бойових діях на Донбасі, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Заступник керівника відомства Григорій Карасін вважає, що такі звинувачення є порожніми балачками, що не мають жодних підтверджень. Російський урядовець наголосив, що дипломати лише займалися виконання своїх службових обов’язків. Слід відмітити, що раніше журналістам видання Reuters стало відомо, що розвідувальні служби Молдови запідозрили 5 російських дипломатів у шпигунстві, а саме пошуку серед місцевих жителів осіб, які б погодились брати участь у бойових діях на сході Україні. Щоправда, в який саме спосіб росіяни вербували до лав сепаратистів нових людей, джерела західного видання не повідомили.
Варто нагадати, що зазначені співробітники дипломатичної служби Росії на території Молдови були вислані з країни в кінці травня.