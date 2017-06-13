Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции Дмитрий Песков, являющийся пресс-атташе президента России, заявил, что Кремль вовсе не считает себя причастным к «гражданской войне» на Донбассе, передает replyua.net. Более того, уже традиционно, Песков заявил, что Российская Федерация не оккупирует какие-либо территории.
Когда журналисты попросили Пескова прокомментировать новость о рассмотрении в Украине проект закона, предусматривающий признание неподконтрольной Киеву территории Донбасса оккупированной Россией, пресс-секретарь главы Кремля заявил: «Ее Россия не оккупировала. Речь идет о конфликте внутри самой Украины, а если говорить о вещах своими именами, то в Донецкой и Луганской областях идет гражданская война, прекратить которую могут только украинские власти, если будут реализовать Минские соглашения».
Напомним, что сегодня Александр Турчинов, секретарь СНБО, выразил мнение, что настало время для Украины завершить антитеррористическую операцию на Донбассе и приступить к реализации нового формата противодействия гибридной войне, развязанной Москвой.