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Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Парасюка

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Парасюка
У Росії порушили кримінальну справу стосовно народного депутата Верховної Ради України Володимира Парасюка. Як передає replyua.net, політика підозрюють в причетності до нападу на російське диппредставництво. Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ. Зазначається, що Парасюк є фігурантом справи за фактом нападу минулого року на Генеральне консульство Російської Федерації в Львові, а також через наругу над прапором Росії.

«У процесі розслідування кримінальної справи крім причетності до вказаних вище злочинів, слідство отримало достатні докази, які свідчать про те, що Парасюк 9 березня 2016 також ще агітував присутніх біля Генерального консульства людей до скоєння нападу на російське диппредставництво», - наголошується в повідомленні. У зв'язку з цим, щодо Парасюка порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (залучення осіб до скоєння нападу на установи, які користуються міжнародним захистом).

Варто нагадати, що раніше колишній український прокурор, депутат Державної Думи від включеного Росією Криму Наталія Поклонська розповіла, що за часів роботи в ГПУ вела кримінальну справу, в якій фігурував мер Києва Віталій Кличко.
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