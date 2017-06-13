Блогер: у Украины есть шанс начать запуск процесса опускания российских «загранксив» ниже Афганистана

Украинский блогер Андрей Капустин на своей странице в Facebook пишет о том, что по случаю начала действия безвиза, была внесена приятная корректива в рейтинг влиятельности паспортов мира. Так, согласно всемирного рейтинга, украинский биометрический паспорт, с которым мы можем без виз посещать 119 стран, занял 30 место. Самыми влиятельными паспортами в мире обладают граждане Германии и Сингапура, для которых открыты 159 стран. Далее идут Швеция и Южная Корея – по 158, Дания, Финляндия, Италия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Япония и США – по 157.
По словам блогера, Грузия занимает 44-ю позицию (109), Беларусь – 58-ю (70), Армения и Киргизия – 70-ю (по 58), Узбекистан 74-ю (54), Туркмения – 79-ю (49). Замыкают рейтинг Сирия – 91-е место (30), Ирак – 92-е (26), Пакистан – 93-е (25) и Афганистан – 94-е (22). «Что касается России, то их «загранксива» разместилась на 41-й строчке. Что пока дает возможность россиянам въезжать без виз в 106 стран, но с учетом реальных и опосредованных угроз, которые несет миру Путин с его Тагилом, как бы многовато», – отмечает Андрей Капустин.
Он добавляет, что пока в Кремле восседает Путин, можно было бы ограничить движение россиян по миру Абхазией, КНДР, Южной Осетией, ПМР, ДНР и ЛНР, пока мы не выбили оттуда террористов, но с введением визового режима с Россией, у Украины есть шанс начать запуск процесса опускания российских «загранксив» ниже Афганистана, что само по себе выглядит очень благородной задачей.