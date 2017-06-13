Мітинги в Москві розганяє колишній керівник київського «Беркуту»

Колишнього командира київського «Беркута» Сергія Кусюка, який багато разів командував силовим розгоном акцій протесту в Києві, помітили в формі російського ОМОНу, під час антикорупційного мітингу в Москві. Фотографія беркутівця опублікована в галереї «Дождя», передає replyua.net.
Сергій Кусюк - одіозний замком київського «Беркута». Саме він, за даними засобів масової інформації, керував розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Після Революції гідність Кусюк втік до Криму. Влітку 2015 року Генеральна прокуратура оголосила Кусюка в розшук за підозрою в причетності до масових вбивств активістів на Майдані.
Нагадаємо, що напередодні, 12 червня, в Росії відбулися багато чисельні антикорупційні мітинги, під час яких правоохоронці масово затримували учасників акції. Зокрема, відомо про арешт опозиціонера Олексія Навального. Інформацію про арешт політика на своїй сторінці у Twitter повідомила Кіра Ярмиш, прес-секретар Навального. Трохи згодом відбулося засідання суду, під час якого було прийняте рішення щодо арешту опозиціонера на тридцять діб.