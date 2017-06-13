Огризко: Росія через Україну опинилася в ситуації, аналогічній до СРСР

Російська Федерація після ведення санкцій через агресію проти України і суттєвого зниження цін на нафту опинилася в тій же ситуації, що й СРСР перед своїм розвалом. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, інформує replyua.net.
«Ресурси, якими б вони не були, не нескінченні. Якщо врахувати, що Захід відмовляється давати обладнання на видобуток і газу, і нафти, а без цього зростання обсягів практично неможливо, то чекати якихось надприбутків Росії вже не доводиться. Доводиться думати про балансування і про виживання», - підкреслив він. У той же час, зазначає Огризко, Москва свідомо йде на зменшення соціальних витрат, в той же самий час збільшуючи військові витрати. «Все це мені дуже нагадало історію СРСР, коли замість хліба були гармати, а потім раптом вся ця конструкція впала за кілька днів», - додав дипломат.
Раніше відомий російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що президент США Дональд Трамп має намір зіграти президентом РФ Володимиром Путіним гру в чотири руки щодо Донбасу. На переконання експерта, Україна неодмінно повинна відреагувати на переговори «військового злочинця Суркова з російської сторони, з кимось із адміністрації Трампа, з великою часткою ймовірності він може побут путінським агентом України».