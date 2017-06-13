«Доказательства есть»: Путин обвинил Белый дом в подрыве России при пособничестве террористов

Во время беседы с Оливером Стоуном глава Кремля Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в использовании террористов с целью раскачать ситуацию в России, передает replyua.net. По словам российского лидера, «в Москве совершенно уверенны в том, что партнеры в США только на словах поддерживают Россию и заявляют о готовности к сотрудничеству, в частности, касаемо преодоления терроризма, однако в действительности американская сторона пытается добиться дестабилизации в России, используя для этого террористов».
Помимо этого, глава российского государства заявил, что Вашингтон оказывал поддержку чеченским террористам в политическом и финансовом плане, когда с использованием федеральных войск там проводилась кампания.
«Когда речь идет о политической поддержке, здесь никакие доказательства не нужны, так как это все делалось на публике и открыто. Если же говорить об оперативной материальной поддержке, мы располагаем доказательствами, и, к тому же, часть из них уже представлена нашим коллегам в Соединенных Штатах», - заявил Путин, добавив, что из ЦРУ прислали письменный ответ, в котором отмечалось, что представители управления намерены оказывать в дальнейшем поддержку оппозиционерам.