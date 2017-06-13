У Міноборони США не побачили прагнень Москви покращити відносини з Вашингтоном

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що не побачив прагнення Росії до поліпшення відносин зі Сполученими Штатами, передає replyua.net.
«В даний час я не бачу ніяких ознак того, що пан Путін хотів би хороших відносин з нами. Однак це не означає, що у нас не може бути спільних позицій », - наголошується в представленому міністром доповіді по бюджету на наступний рік комітету з питань збройних сил палати представників американського Конгресу. За словами Джеймса Меттіса, Росія «обрала шлях конкуренції, стратегічної конкуренції з нами, і ми змушені надходити з цим відповідно до нашим баченням».
Міністр нагадав, що американські і російські експерти співпрацюють в області запобігання виникнення конфліктів Сполучених Штатів і Росії в Сирії, проте підкреслив, що на нинішньому етапі серйозної взаємодії між двома країнами у військовій області бути не може. «І Росія, і Китай націлені на основні положення міжнародного порядку, який виник після закінчення Другої світової війни», - йдеться в його доповіді Меттіса. Він зазначив, що глобальні устремління і активізація військового будівництва РФ і КНР є ризикованими для сталої після війни ситуації в галузі міжнародної безпеки.