Алексей Лебединский: после вчерашнего опять кому-то непонятно, что мирным путем власть не скинуть?

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Известный российский композитор и музыкант Алексей Лебединский на своей странице в соцсети пишет о том, что после вчерашнего, так называемого антикоррупционного митинга, в России опять кому-то непонятно, что мирным путем нынешнюю власть не скинуть? По словам музыканта, эту власть можно только нейтрализовать физически, другими способами никуда она не сдвинется ни на миллиметр.Как пишет Алексей Лебединский, эта власть пойдет хоть через сотни тысяч трупов простых граждан, но не сдвинется с награбленного. Она понимает, что если вдруг отдаст кому-то другому бразды правления, то ей сразу суд, позор и смерть за все содеянное. «Кто-то еще несет пионерскую наивную ересь про честные выборы в стране дракона по правилам дракона? Не смешите уже себя, забудьте сказки», – отмечает Лебединский.По его мнению, выходить на митинг против коррупции в стране тотальной коррупции только показывать властям свои лица, чтоб они знали, с кого начинать аресты и убийства в случае чего. Это не протест и не вызов действующей власти, а всего лишь показывание красной тряпки для «кремлевских быков». Надо идти другим путем, если есть реальное желание начать жить в новой стране.