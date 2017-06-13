Известный украинский блогер Лиза Богуцкая на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вчера порадовала очередная новость из России, где любимец народа Владимир Путин подписал закон об изъятии в государственную собственность недвижимости – домов и земли, которая используется не по назначению.
Как пишет блогер, с одной стороны – нам должно быть все равно, это не у нас... С другой, в некоторой степени порадовалась. «У меня в Крыму остался один бывший корешок, у которого было на Тарханкуте пару гектар земли. Брал он ее под сельхозназначение. Ну и, сами понимаете: Тарханкут – золотой берег. И вот этот мой корешок все хотел продать землю какому-то российскому олигарху под отель. В уме все сотни тысяч долларов смаковал. Несколько дней назад оказалось, что даже за 10 тысяч долларов никто не берет, а вчера вечером ему позвонили и сообщили, чтобы посеял там пшеницу, или буряки посадил... Иначе отберут, так как земля есть, а сельхозугодий нет...», – написала Лиза Богуцкая.
Блогер отмечает, что не хотелось бы, чтобы наше правительство решило позаимствовать такое российское ноу-хау и не ввело в земельную реформу эту же норму.