США засудили масові арешти в Росії

США засудили дії російської влади щодо протестувальників проти корупції, які вийшли на мітинги в десятках міст Російської Федерації, і закликали Москву звільнити мирних демонстрантів, затриманих по всій країні. Таку заяву зробив на прес-брифінгу представник Білого дому Шон Спайсер, інформує replyua.net.
«Сполучені Штати рішуче засуджують затримання сотень мирних демонстрантів по всій Росії,. Затримання мирних демонстрантів, спостерігачів за дотриманням прав людини і журналістів є образою основних демократичних цінностей», - заявив на прес-конференції представник Білого дому, цитує Спайсера Reuters
Як відомо, 12 червня, в День Росії, у всіх великих містах РФ відбулися антикорупційні мітинги опозиції. Незважаючи на те, що в більшості міст акції були заплановані, повідомлення про множини затримань з'явилися відразу після старту зборів. Тим часом в Мережі з'являються все нові фотографії гулянь з Дня Росії 2017. Буквально за півгодини до початку ходи біля під'їзду будинку затримали Олексія Навального. Пізніше стало відомо про затримання не менше 679 чоловік. Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у соцмережі написала: «Сьогодні мій день і день моєї країни, і проти мене використовували сльозогінний газ. Все, що потрібно знати про нинішню владу в Росії ».