Російського опозиційного політика, лідера Фонду по боротьбі з корупцією Олексія Навального заарештували на 30 діб. Як інформує replyua.net, про це на своїй сторінці в Twitter повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш. «Покарання - арешт 30 діб», - написала вона.
За інформацією «Медіазони», таке рішення прийняв Симоновський суд Москви. Навальний просив перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що у нього і його адвокатів не було можливості ознайомитися з матеріалами звинувачення, але йому було відмовлено.
«Я, ваша честь, одного не розумію. Якщо ви матеріал дивилися і давали поліції поради, як його підправити, ви б хоч нормально матеріал оформили. Ви ламаєте тут комедію з видимістю правосуддя. Одягнули свої мантії, зачитує постанови, «суд видаляється для прийняття рішення». І все-таки зрозуміло. Аудіозапис вже висить в Інтернеті, де оперативники Центру «Е» кажуть: «Так-так-так, суддя подивилася матеріал, приїжджай». Ви навіть відведення не взяли», - обурився політик і нагадав про своє право «брати участь в акціях мирно і без зброї», згідно з 31-ю статтею. Він також заявив, що о 13:30 ще не могло бути «наслідків», навіть якщо припустити, що політик щось організовував.