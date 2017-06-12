У Росії затримали більше тисячі активістів

Під час проведення в російських містах антикорупційних мітингів було затримано понад 1500 активістів, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Акції протесту опозиційні сили та їх прибічники провели, зокрема, в Москві та Санкт-Петербурзі. За попередньою інформацією, в столиці Російської Федерації було затримано майже 800 осіб, а в Петербурзі більше 900 людей. До числа затриманих потрапив і опозиційний лідер Олексій Навальний. Щоправда приїхати безпосередньо на місце проведення акції протесту проти корупції він не зміг, бо його силовики затримали поблизу власного будинку. Серед затриманих також інші опозиційні політики та активісти: Роман Рубанов, який головує в російському Фонді боротьби з корупцією, опозиційні політики Ілля Яшин та Марія Баронова.
Крім того, протести проходили і в інших російських містах. Відомо, що на акції у Владивостоці силовики затримали 22 людини. Місцеві ЗМІ поширили інформацію, що без затримань не минули організовані в День Росії антикорупційні акції в таких містах, як Сочі, Тула, Липецьк, Калінінград, Махачкала та Нижній Тагіл.