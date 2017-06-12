Навальний розкритикував компанію Яндекс

Російський опозиційний політик Олексій Навальний розкритикував Яндекс за те, що інформаційний портал замовчує інформацію про мітинги в Росії, що проходяться сьогодні, 12 червня, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, політик назвав компанію «інструментом поширення брехні, що має власний алгоритм для того, щоб обманювати мільйони громадян Російської Федерації». Навальний зазначив, що представники влади намагаються використати різноманітні способи для залякування людей, які виходять на акції протесту. Водночас політик вважає, що співробітники та керівництво компанії «перетворили Яндекс з досягнення нової РФ на посміховисько». Навальний відмітив, що такі масштаби замовчування вже сприймаються як брехня.
Варто нагадати, що сьогодні, 12 червня, в російський містах проходять антикорупційні мітинги. На акції в російській столиці поліцейські затримали понад 400 осіб, у Санкт-Петербурзі – майже 300. Представники опозиції повідомили, що самого Навального було затримано силовиками тоді, коли він лише вийшов з дому. Крім того, під час московського мітингу хтось розпилив в натовпі перцевий газ. При цьому поліцейські були оснащені протигазами.