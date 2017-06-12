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СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Реального бунта, который бы сломал нынешнюю путинскую конструкцию, не будет, их устраивает «Крым наш» и «Великая Россия», – блогер

Реального бунта, который бы сломал нынешнюю путинскую конструкцию, не будет, их устраивает «Крым наш» и «Великая Россия», – блогер
Украинская журналистка и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook пишет о том, что в начале июня «Левада-центр» публиковала социологический опрос, кого россияне считают своим врагом. По словам блогера, согласно опроса в России нас угрозой считает каждый второй россиянин, а пятерка врагов «великой России» выглядит так: США, Украина, Германия, Литва, Латвия.

По мнению журналистки, соцопрос – чем не вакцина от ностальгии и наивно страданий локальных блогеров в стиле «это начало конца» и «точка невозврата»? Важная деталь для размышлений для тех, кто верит, что Россия Яшина и Навального лояльнее относиться к Украине, чем нынешняя путинская. Ни на митинге 26 марта, ни сегодня не выносились на повестку дня политические требования, не просили убрать Путина и его бизнес-семью, не просили отдать аннексированный Крым, не требовали прекратить убивать русских мальчиков на Донбассе, лишить собственное государство позорных экономических санкций от Запада, не требовали больше рассказывать в СМИ о сугубо российских проблемах, а не страшилки с Украины. Это те же митинги против третьесортного плохого боярина – Димы Медведева. На этих митингах политики нет, только так называемая антикоррупция.

«Бунта, реального бунта, который бы сломал нынешнюю путинскую конструкцию, не будет. Все живут по договоренности и ходят на митинги по договоренности. Я смотрю на фото этих русских, несет за ноги «Омон» и думаю одно: все они за «Крым наш», по «Великую Россию», за армию, что покажет всем кузькину мать, за «бессмертные полки» с георгиевскими удавками, за право России – безальтернативно диктовать свою волю. Так что они молча будут жить в этой системе, умирать ради интересов ботексного царя на сирийско-донбасских фронтах и ждать визу не на поездку в Европу, а ради того, чтобы пошляться на улице в День России», – подытожила Марина Данилюк-Ярмолаева.
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