У Раді Федерації Росії погрожують «жорсткими заходами» на обмеження в’їзду росіянам до України

Відповідь Росії на обмеження на в'їзд громадян РФ в Україну буде дуже жорсткою. Як передає replyua.net, про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.
«Немає жодної принципової різниці між введенням віз та створенням системи, відповідно до якої громадянам Росії пропонується заздалегідь повідомляти про свій намір відвідати Україну. І в тому, і в іншому випадку Київ, керуючись тільки йому відомими критеріями, буде вирішувати, кого з росіян пустити в Україну, а кого оголосити нев'їзним », - зазначив сенатор. За словами Клінцевича, для Росії «це однаково неприйнятно». «Я вважаю, що реакція Росії на створення такої системи буде такою ж жорсткою, як і на введення віз», - наголосив парламентарій.
Раніше Василь Грицак, глава СБУ, заявив, що вважає за доцільне введення режиму обмеженого в'їзду на територію держави для громадян Російської Федерації, який передбачає право на безвізовий в'їзд в країну лише для власників біометричних паспортів. «Ми маємо можливість з 11 червня фактично відвідувати без віз Європу за біометричними паспортами. Чому не зробити таким чином, щоб громадяни, як мінімум, Російської Федерації могли в'їжджати сюди лише за наявності аналогічних документів?», - сказав він журналістам у четвер у Києві.