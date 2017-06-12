Дипломат: США могут простить Кремлю многое, но только не хамское вмешательство в их выборы

В американском Сенате не простят российскому президенту Владимиру Путину то, что он вмешался в избирательный процесс в США, поэтому там обязательно примут закон, который будет способствовать ужесточению антироссийских санкций. Как передает replyua.net со ссылкой на «Гордон», такой точки зрения придерживается бывший глава украинского МИДа Владимир Огрызко.
«В данном случае имеется в виду вмешательство Кремля в американские выборы. Я думаю, что законодатели США многое могли бы простить Путину, за исключением хамского вмешательства в то, что для них самое святое – выборы. Сейчас для новых санкций против России есть множество причин, однако их можно сравнить с прицепными вагонами. А основной повод для их усиления станет именно вмешательство Путина в выборы. По моему убеждению, есть большая вероятность принятия этого закона», - уверен Огрызко.
Дипломат считает, что с учетом ныне сложившихся обстоятельств главе Белого дома Дональду Трампу весьма невыгодно будет критиковать усиление санкций против Кремля. «Если президент США поймет, что его вето может быть преодолено, он без замедлений подпишет документ», - сказал эксперт.