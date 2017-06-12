Нардеп: хватит переживать по поводу Московских акций – без краха самого имперского российского государства нам не будет покоя

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Нардеп Сергей Высоцкий на своей странице в Facebook пишет о том, что проходят столетия, а Россия не меняется. Сегодня там проходят антикоррупционные протесты – не политические, не с требованиями смены режима, не против позорной войны с нашей страной, а именно – антикоррупционные, против Димона.По словам Сергея Высоцкого, любой протест, который не ставит своей целью смены политического режима в России – на руку Кремлю. Это как сталинская борьба с «перегибами на местах» и «головокружением от успехов». Возня в рамках авторитарной системы, без угрозы самому ее нутру, управляемый сброс негатива, Навальный – никакой не оппозиционер, он элемент системы. «Именно поэтому нашей целью, гарантирующей не только выживание Украины, но и ее доминирование в регионе, должна стать идея разрушения самой российской государственности в ее нынешней форме и в ее нынешних границах. Россия – наш исконный враг, и наша суверенность и независимость несовместима с суверенностью имперского центра», – написал нардеп.Он призывает украинцев перестать надеяться на Навального, Парфенова и перестать удивляться кремлевским вбросам Артемия Лебедева. Хватит считать, что смена Путина без краха самого имперского российского государства сможет решить проблему российской агрессии. «В России у нас нет никаких союзников и симпатиков. Поэтому хватит переживать по поводу Московских акций и обращать внимание на разные московские заявления», – резюмировал Высоцкий.