Російський адвокат розповів, як Кремль бореться з мітингами

Перенесення антикорупційного мітингу російської опозиції в День Росії з площі Сахарова в центр Москви для InfoResist прокоментував російський адвокат Марк Фейгін, передає replyua.net.
«Формальна причина перенесення мітингу зрозуміла. Влада зробила все, аби не допустити встановлення сцени і звуку на площі, яка здатна вмістити майже 250 тисяч осіб. «Ми вам дозволили, а ви не змогли забезпечити організаційну частину» - це м'який варіант свідомої провокації з боку влади. Якщо немає сцени, звуку, нічого не видно і не чутно, то нічого і не буде відбуватися, коли зберуться мітингувальники», - розповів експерт. На його думку, не можна звинувачувати Навального в навмисному створенні саме такого плану дій.
«Він не з тих людей, які можуть кинутися в авантюру. Навальний багато разів доводив своє розсудливість», - сказав Фейгін, додавши, що у організаторів мітингу не було мети провокувати поліцію і спецслужби на агресивні дії. На провокацію влади Навальний відповів рішучою дією - якщо влада дискредитує дозволений захід, то опозиція відмовляється від його проведення. Таким чином, він переклав всю відповідальність за зрив мітингу на владу, вважає експерт.