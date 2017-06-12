Дуров поскаржився на тиск з боку ФБР

Павло Дуров, який є засновником Telegram, стверджує, що минулого року під час відвідин США на нього тиснули представники Федерального бюро розслідувань (ФБР). Про це він написав у Twitter, передає replyua.net. Зокрема, Дуров зазначив, що протягом тижня, коли
розробники Telegram перебували в США, агенти ФБР двічі намагалися підкупити їх. Дуров додав, що створити по-справжньому незалежний додаток з криптографією в США фактично неможливо.
Як відомо, до 2013 року Дуров очолював російську соціальну мережу «Вконтакте». Telegram позиціонується як месенджер із зашифрованою листуванням. Дуров багато разів заявляв, що Telegram не надає ключі шифрування до акаунтів користувачів третім особам, зокрема представникам влади різних країн.
Свого часу Павло Дуров заявив, що російські спецслужби, судячи з усього, почали тиснути на операторів мобільного зв'язку з метою перехоплення авторизаційних SMS. Як зазначається в заяві Дурова, опублікованому на сайті Ехо Москви, такі заходи зазвичай застосовують «людожерські режими, які не піклуються про свою репутацію» в Середній Азії і іноді на Близькому Сході. Заява Дурова стосується недавніх повідомлень про спроби злому акаунтів в Telegram у опозиційного активіста Олега Козловського і співробітника Фонду боротьби з корупцією Георгія Албурова.