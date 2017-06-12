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СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Пауза пропаганды: эксперт рассказал, чего Украине ожидать от Путина

Пауза пропаганды: эксперт рассказал, чего Украине ожидать от Путина
В настоящее время Украина находится на втором плане в пропагандистской деятельности Кремля. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения в интервью изданию «Апостроф» озвучил Андрей Колесников, возглавляющий программу «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Складывается впечатление, что Москва пока взяла паузу и только наблюдает за шагами, предпринимаемыми украинским президентом Петром Порошенко и странами Запада», - отметил он. Также эксперт добавил, что украинский вопрос можно реанимировать в любое время в связи с приближением выборов президента России. Со слов эксперта, полностью Украина не исчезнет из внешней политики России и пропагандистской повестки Кремля. «Но то, что Украина это такая вражеская константа в контексте, в том числе, предвыборной кампании — это очевидно», - сказал аналитик.

«Это просто определенный запасной вариант, чтобы реанимировать определенную агрессивную риторику. Очень много будет зависеть от того, какие события произойдут в Украине, и как на них будет реагировать Кремль», - убежден Колесников.
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