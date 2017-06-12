Россиян предупредили о вероятности массовых задержаний без разбора

В беседе с журналистами «Обозревателя» Леонид Гозман, российский политик, заявил об очень большой вероятности задержания на улице Тверской в российской столице, передает replyua.net. Эксперт считает, что в полицейских участках могут оказаться не только россияне, которые будут принимать участие в митингах, но и рядовые прохожие.
«Все, что угодно может произойти на Тверской. Возможно, просто перекроют все подходы к улице и скажут, что здесь проводится мероприятие. К тому же, там еще проводят какую-то реконструкцию. Таким образом, туда попросту могут никого не пропустить. Однако я считаю, что задержания весьма высоковероятны. В случае, если задерживать начнут так, как это происходило 26 марта, то это значит, что попадут люди, которые просто шли по улице. Это же улица, центр города», - добавил он.
В то же время Гозман напомнил о том, что больше года «Союз Правых Сил» осуществляет сбор средств для помощи задержанным гражданам в ходе акций протеста. «Года полтора назад мы собрали около 2 миллионов рублей, за последнее время собрано еще несколько сот тысяч», - сказал Гозман.