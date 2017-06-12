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Российский блогер: 12 июня 1990 года нынешний аквафреш был флагом надежды и европейских ценностей, не то что теперь

Российский блогер: 12 июня 1990 года нынешний аквафреш был флагом надежды и европейских ценностей, не то что теперь
Блогер Павел Шехтман на своей странице в Facebook пишет о том, что многие пользователи соцсетей спрашивают, что это за день такой независимости России – 12 июня. Как пишет блогер, в процессе распада СССР новые российские депутаты во главе с Ельциным 12 июня 1990 года приняли «Декларацию о суверенитете России», каковой подвиг и ознаменовали введением нового праздника.

По словам Павла Шехтмана, это была недолговечная, но красочная попытка построения новой России на принципах демократии и гражданского национализма, в противопоставлении себя советской империи. «Нынешний аквафреш был тогда флагом надежды и европейских ценностей, объединявшим всех нас в идее построения новой, демократической и процветающей родины. Не вышло, да. Подняв аквафреш уже официально, «новая» ельцинская Россия немедленно заявила себя правопреемницей СССР. Праздник 12 июня на этом фоне стал выглядеть более чем странно», – написал блогер.

Он добавляет, что теперь уже вообще все забыли – что, зачем, откуда и почему. Изгнание поляков при Минине и Пожарском – теперь событие гораздо более актуальное, чем декларация о «независимости» России. По словам блогера, станцию «Свободная Россия» россияне тогда пролетели на всех парах и въехали в бесконечный туннель, который все более и более походит на бесконечный тупик, а ведь было время, когда демонстрации в защиту независимости Литвы собирали сотни тысяч, чуть ли не миллионы москвичей на Манежке! Теперь фотки этого митинга ходят в интернете с подписью: «митинг в 1991 году в защиту СССР».
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