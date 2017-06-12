Российский оппозиционер рассказал о кровавых планах Кремля на Тверской

Российский оппозиционный блогер и журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет о том, что очень хочется наедятся, что Путин не Эрдоган, какой-то из башен Кремля Навальный нужен до такой степени, что приказ отдан не будет, и сегодня все акции в Москве пройдут относительно мирно. Аркадий Бабченко отмечает, что в противном случае нельзя представить лучший козырь для власти, чтобы нанести окончательный решающий удар и поставить точку в протестном движении еще лет на десять.
«Я бы, во всяком случае, именно так и сделал бы. Всю ночь свозил бы сегодня в подворотни титушек, быков, спортсменов, чеченцев, фанатов, нодовцев, Росгвардию, а потом в полтретьего просто запустил бы их всех на Тверскую и банально всех запаковал бы в автозаки. Затем поджог бы пару магазинов и укатал всех оставшихся на максимальные сроки. Массовые беспорядки, никакой политики. Для верности помял бы в давке еще и какое-нибудь мирное семейство с коляской – смотрите, оппозиция напала на праздник мирных граждан, жертвы среди гражданских, они просто нелюди», – написал Аркадий Бабченко.
По его словам, именно поэтому хочется надеятся, что Навальный кому-то там все же нужен до такой степени, что даже этот козырь не будет использован, расчет Алексея Анатольевича окажется верным и это все паранойя.